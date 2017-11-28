Власник "Карпатигаз" продає акції через відсутність коштів

Компанія Misen Energy AB продала ще 2% акції своєї дочірньої компанії Misen Enterprises AB, яка, в свою чергу, володіє 100% "Карпатигаз".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Misen Energy.

Акції продаються під приводом браку коштів для фінансування подальшої роботи компанії.

Вартість продажу 2% акцій становила 1 млн євро.

Покупцем цих акцій виступила споріднена гонконгська компанія Powerful United Limited, яка в липні цього року купила 8%, в липні 2016 року 37,5% акцій Misen Enterprises, а в травні 2016 року видавала кредит під заставу акцій для покриття поточних витрат Misen.

Таким чином, частка Powerful United Limited в Misen Enterprises, а, отже, і в "Карпатигаз", збільшилася до 47,5%.

Частка Misen Energy в Misen Enterprises і в "Карпатигаз" скоротилася до 52,5%.

Гонконгська Powerful United Limited контролюється шведською компанією TCT Holdings AB, яка, в свою чергу, володіє 11,41% самої Misen Energy.

Таким чином, після закриття операції з продажу 2% дочірньої структури Misen Enterprises шведська компанія TCT Holdings AB закріпила позиції мажоритарного власника частки в українському активі "Карпатигаз": 47,5% через Powerful United Limited і близько 6% через володіння часткою материнської структури Misen Energy .

Раніше ЗМІ повідомляли про причетність до цих компаній Дмитра Фірташа, Сергія Кацуба і Сергія Курченко, проте в "Карпатигаз" від цих зв'язків відхрещуються.

Як повідомляла ЕП, з кінця 2014 року частку в "Карпатигаз" мав також екс-нардеп Микола Мартиненко. У 2015 році, коли "Укргазвидобування" очолював близький до Мартиненко Сергій Костюк, компанія подала позов проти України на 3 млрд доларів.

Як повідомлялося, починаючи з осені 2016 року, "Карпатигаз" мав серйозні проблеми з фінансуванням операційної діяльності.

26 жовтня 2016 року по клопотанню Генпрокуратури суд наклав арешт на технологічне обладнання загальною вартістю близько 4 млрд грн.

З грудня минулого року "Карпатигаз" не отримує від партнера по СД "Укргазвидобування" вуглеводні, що видобуваються в рамках СД, і не виплачує в повній мірі ренту.

Договір про спільну діяльність "Укргазвидобування" з компаніями "Карпатигаз" і Misen Enterprises був підписаний 10 червня 2002 року.

За 11 місяців 2016 року "Карпатигаз" видобула 597,3 млн куб м газу.

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