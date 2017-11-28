"Укртелекому" дозволили підвищити тарифи

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення про підвищення тарифів на фіксовану телефонію в середньому на 8,3%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ буде направлений на реєстрацію до Мін'юсту, для населення в місті тарифи можуть збільшитися на 7,1%, а в селі - на 16%, для бюджетних установ в місті - 9%, в селі - 27%.

"Ці зміни обумовлені економічною ситуацією, і дозволять оператору наблизити вартість послуг до рівня собівартості", - прокоментував це рішення директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

Він нагадав, що востаннє підвищення граничних тарифів в середньому на 5-11% було здійснено з 1 січня 2017 року і базувалося на собівартості послуг 4-го кварталу 2015 року.

Крім того, число абонентів фіксованого зв'язку "Укртелекому" в місті в 2016 році знизилося на 11%, а в селі - на 20%, а в першому півріччі 2017 року - відповідно ще на 11% і 7%.

"Зараз діє розмір граничних тарифів на фіксовану телефонію нижче собівартості надання послуги ... Для домашніх користувачів вартість граничних тарифів для абонентів, що проживають в містах, збільшиться на 3 грн, а для абонентів, які проживають в селі - на 5 грн", - сказав він.

"Укртелеком" в першому півріччі 2017 року отримав чистий прибуток 355,3 млн грн, що майже в два рази перевищує показник за аналогічний період 2016 року. Чистий дохід ПАТ за звітний період зменшився на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія є безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.