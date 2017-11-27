Київський метрополітен продає 2 вагона за 1 мільйон гривень

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило позбутися двох вагонів, у яких закінчився термін експлуатації, через ProZorro.

Про це повідомляє ЦТС.

Відзначається, що стартова ціна кожного з лотів 483 166 гривень без ПДВ.

Мінімальний крок аукціону 4 832 гривень. Пропозиції від потенційних покупців прийматимуться до 20:00 7 грудня а сам аукціон відбудеться 8 грудня.

На продаж виставляються вагони моделі 81-717 1979 і 1980 рр. випуску.

Як зазначив Київський метрополітен в твіттері, перетворити вагони можна в "унікальний метрохаб, де завжди буде потужний WiFi, кафе "Останній жетон" або у фотостудію "Не притулятися".