Київський метрополітен продає 2 вагона за 1 мільйон гривень
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило позбутися двох вагонів, у яких закінчився термін експлуатації, через ProZorro.
Про це повідомляє ЦТС.
Відзначається, що стартова ціна кожного з лотів 483 166 гривень без ПДВ.
Мінімальний крок аукціону 4 832 гривень. Пропозиції від потенційних покупців прийматимуться до 20:00 7 грудня а сам аукціон відбудеться 8 грудня.
На продаж виставляються вагони моделі 81-717 1979 і 1980 рр. випуску.
Як зазначив Київський метрополітен в твіттері, перетворити вагони можна в "унікальний метрохаб, де завжди буде потужний WiFi, кафе "Останній жетон" або у фотостудію "Не притулятися".
Мріяли мати свій вагон? Ми продаємо цілих два.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 27, 2017
Вони уже відвозили усіх своїх пасажирів (термін експлуації закінчився).
Але з радістю готові перетворитися на метрохаб, де завжди буде потужний WiFi чи кнайпу "Останній жетон".
Вперед, стартапи!https://t.co/6y1HkSWsPh pic.twitter.com/lAy0NqF1kX