Ізраїль заборонив роботу Uber
Понеділок, 27 листопада 2017, 17:20
В Ізраїлі заборонили роботу онлайн-сервісу таксі Uber.
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що відповідне рішення ухвалив Окружний суд Тель-Авіва.
Позов проти Uber супроводжувався скаргами Міністерства транспорту Ізраїлю, Спілки водіїв таксі і компаній, що здійснюють перевезення, адже принцип роботи компанії виходив за рамки законів Ізраїлю для перевізників.
Також стверджується, що американська компанія використовувала водіїв, у яких не було належних бізнес-ліцензій і страхування.
Заборона набуде чинності в середу, 29 листопада.
Нагадаємо, у вересні у Uber забрали ліцензію в Лондоні.
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