Ізраїль заборонив роботу Uber

В Ізраїлі заборонили роботу онлайн-сервісу таксі Uber.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що відповідне рішення ухвалив Окружний суд Тель-Авіва.

Позов проти Uber супроводжувався скаргами Міністерства транспорту Ізраїлю, Спілки водіїв таксі і компаній, що здійснюють перевезення, адже принцип роботи компанії виходив за рамки законів Ізраїлю для перевізників.

Також стверджується, що американська компанія використовувала водіїв, у яких не було належних бізнес-ліцензій і страхування.

Заборона набуде чинності в середу, 29 листопада.

Нагадаємо, у вересні у Uber забрали ліцензію в Лондоні.