Суд анулював три спецдозволи для "Нафтогазу"

Апеляційний адміністративний суд Києва позбавив НАК "Нафтогаз України" права на розробку Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писарівської газоносних площ.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз".

На думку Нафтогазу, рішення суду призведе до значних втрат держбюджету та місцевих бюджетів Полтавської області протягом найближчих років.

"За період дії спеціальних дозволів на зазначених ліцензійних ділянках планувалось видобути 69,6 млрд куб. м газу та 10,7 млн т нафти і газового конденсату. Відповідно, лише рентні платежі до Державного бюджету мали скласти більше 148 млрд гривень. Більше 7,4 млрд гривень мало надійти до місцевих бюджетів Полтавської області", - зазначили в Нафтогазі.

Відзначається, що за 5 років підготовки цих територій до видобутку Нафтогаз інвестував у розвідувальні та підготовчі роботи близько 800 млн гривень. Плани на 2017 рік передбачали інвестування ще 1,1 млрд гривень.

Нафтогаз також звернув увагу на небезпеку повернення до практики непрозорого розподілу відібраних у державних компаній ділянок між приватними структурами. За інформацією компанії, певні приватні компанії вже підготували заявки на відібрані у Нафтогазу ділянки.