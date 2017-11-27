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ДФС вивело з тіні 6 мільярдів гривень

Понеділок, 27 листопада 2017, 16:20
 

З початку року фахівцями Офісу великих платників податків було виявлено сумнівних операцій на суму майже 6 мільярдів гривень.

Про це йдеться в повідомленні Офісу.

"В основному це безтоварні угоди, які генеруються підприємствами - так званими "зустрічними транзитами", які займаються підміною товарних позицій. Всі ці угоди відбуваються тільки на папері і не мають відношення до реального руху товарів або послуг", - повідомили в прес-службі.

"Через мережу транзитних підприємств вони направляються до платників реального сектору економіки з метою мінімізації бюджетних платежів", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті припинення формування кредиту на оборотну суму в 6 млрд грн фахівцям Офісу вдалося не допустити прямих бюджетних втрат на суму майже 1,2 млрд грн ПДВ (за рахунок невключення подібних операцій до податкової звітності з ПДВ).

Нагадаємо, Мінфін розробив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації податкових накладних, щоб спростити процедуру для бізнесу.

В той же час, Кабінет міністрів надав негативний висновок щодо законопроекту про модифікацію системи зупинки реєстрації податкових накладних, розробленого "комітетом Южаніної".

Економічна правда

ДФС податки тіньова економіка
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