Перше посвідчення водія українцям видаватимуть на 2 роки

Відтепер в Україні перше посвідчення водія видаватимуть на два роки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Водій матиме право обміняти посвідчення на постійне, якщо протягом двох років з моменту його отримання він не матиме трьох чи більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

У разі, якщо такі порушення були, обміняти посвідчення на постійне можна буде після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

"Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та були позбавлені права на керування транспортними засобами, не відбувається", - попереджають у відомстві.

Поновити права водії можуть після навчання у відповідному закладі та успішного проходження іспитів.

У такому разі посвідчення видають знову на 2 роки.

Водіям-початківцям заборонено перевищувати швидкість 70 км/год.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 км/год до 50 км/год.

Економічна правда