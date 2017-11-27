Компанія з орбіти "Трейд Коммодіті" поставить дизпаливо "Укрзалізниці"

Олександр Грановський та Андрій Адамовський

Компанія "Газтрейд" підписала договір з "Укрзалізницею" на поставку 9 тисяч тонн дизельного палива.

Про це йдеться в копії договору від 23 листопада, оприлюдненій в системі ProZorro, повідомляє enkorr.

ТОВ "Газтрейд" поставить ресурс по 24 648 грн/тонна. Запропонована "Газтрейд" ціна на 3% нижча, ніж середня ціна тонни ДП на великооптовому ринку в день підписання договору (25 480 грн/тонна).

"Газтрейд" запропонувала найнижчу ціну на аукціоні, що відбувся 6 листопада, по тендеру на поставку 9 тисяч тонн дизельного палива.

Запропонована ціна на 0,22 грн/літр нижча, ніж запропонувало "ОККО Контракт", яке посіло друге місце на торгах.

"Газтрейд" входить до складу групи компаній "Трейд Коммодіті".

Як відомо, на прес-конференції 16 жовтня Андрій Адамовський заявив, що є інвестором "Трейд Коммодіті та заперечив зв'язок з цією компанією депутата Олександра Грановського.

Адамовський є "багаторічним бізнес-партнером та спільником" нардепа Олександра Грановського, однак сам Грановський свою причетність до "Трейд Коммодіті" заперечує.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,3 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті держбюджету при закупівлі пального.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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