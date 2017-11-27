З банку "Богуслав" перед банкрутством зникли активи

З банку "Богуслав" була виведена частина активів до введення тимчасової адміністрації.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Банк мав у портфелі високоліквідні активи у вигляді ОВДП на суму понад 200 млн грн — це близько 75% від загального обсягу високоліквідних активів у портфелю.

З 29 вересня до 2 жовтня, перед введенням тимчасової адміністрації, банк уклав низку угод для забезпечення виконання своїх забов'язань на приблизно таку ж саму суму.

Кредиторами, яким було надано в забезпечення ОВДП, стали Альфа банк, перед яким забов'язання "Богуслава" становили 61 млн грн, банк "Авангард", яким раніше володіла Валерія Гонтарева (17 млн грн) та маловідома на ринку компанія ТОВ "ІФК Профінвест" (110 млн грн).

Остання установа має складну структуру власності та фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння акцій ринку "Нивки".

Опитані ЕП учасники ринку не змогли відповісти, з ким насправді може бути афілійована ця компанія.

Крім того, протягом вересня-жовтня спостерігалась тенденція щодо дроблення депозитів.

Сума вкладів фізичних осіб зменшилась приблизно на 10% (близько 30 млн грн), а от сума можливого відшкодування Фондом гарантування за вкладами фізичних осіб зросла на 15% (понад 25 млн грн) — до 188 млн грн.

Автор зазначає, що у банку знали, що невдовзі може настати банкрутство і тому великі депозити віп-клієнтів, що перевищували 200 тисяч гривень розбивались на суми до 200 тисяч, щоб потрапити під відшкодування з боку Фонду гарантування вкладів.

Детальніше читайте у статті: Куди зникли кошти з банку "Богуслав" і причому тут НБУ

Економічна правда