У США пройшла рекордна "Чорна п'ятниця"

На День подяки та в "Чорну п'ятницю" американці витратили на покупки через інтернет рекордну суму, яка на 17,9% перевершила їхні витрати в ці дні в минулому році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження компанії Adobe Digital Insights.

Зазначається, що онлайн-покупці в США придбали товарів на 7,9 млрд доларів.

При цьому в агентстві очікують, що в "кіберпонеділок", який настає після "Чорної п'ятниці", американці витратять 6,6 млрд доларів, що зробить цей день найбільшим в історії розпродажів.

За даними маркетингової компанії Criteo, 40% покупок в "Чорну п'ятницю" були зроблені з мобільних телефонів, тоді як в минулому році частка мобільних пристроїв становила лише 29%.

За даними BuzzFeedNews, однією з топових покупок американців стали рушниці і пістолети.