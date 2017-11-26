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Україна приєдналася до європейської транспортної мережі TEN-T

Неділя, 26 листопада 2017, 12:40

Це приєднання має сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських транспортних коридорів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Одним із важливих практичних результатів Брюссельського Саміту Східного партнерства стало підписання міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та Високим представником ЄС Федерікою Могеріні Взаєморозуміння високого рівня між Україною та ЄС про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну", - йдеться у повідомленні.

Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських транспортних коридорів, удосконаленню логістики, а також спрощенню формальностей у сфері транспорту між Україною та ЄС.

транспорт ЄС
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Економічна правда
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