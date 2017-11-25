Всі розділи
Укр / Рус

Україна та Молдова разом працюватимуть над проектами "чистої" енергетики

Субота, 25 листопада 2017, 17:05

Україна та Молдова підписали Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зазначається, що наміри двох країн співпрацювати завірили своїми підписами голова Держенергоефективності Сергій Савчук та в.о. виконавчого директора Фонду з енергоефективності Республіки Молдова Серджіу Корін. 

"Положення Меморандуму передбачають пошук грантів Європейського Союзу і спільне подання заявок України та Молдови для отримання можливостей фінансування енергоефективних проектів", – заявив Сергій Савчук.

Він наголосив, що обидві сторони максимально зацікавлені у плідній співпраці. 

Рекомендуємо почитати: Між СРСР і СРСР. Якою буде українська енергетика у 2035 році

Молдова енергетика
Матеріали за темою
Doing Business-2018: За три роки реформ прогрес Росії краще, ніж в України 31 жовтня 2017, 17:30
У Молдові запускається власний аналог ProZorro 7 вересня 2017, 17:05
Одесу та Кишинів з’єднають новим потягом 12 липня 2017, 20:50
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті