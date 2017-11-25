Китай узявся за розробку штучного інтелекту нового покоління

Міністерство науки та техніки Китайської Народної Республіки створить робочу групу задля розвитку технології штучного інтелекту нового покоління, до якої увійдуть представники компаній Baidu, Alibaba та Tencent.

Про це повідомляє газета South China Morning Post, передає Укрінформ.

"Baidu (компанія, що володіє різноманітними веб-сервісами. - Ред.) сфокусується на розвитку безпілотних авто, Alibaba (найбільший майданчик е-комерції в Китаї. - Ред.) - на впровадженні технології штучного інтелекту в міську інфраструктуру, зокрема його використання в громадському транспорті. Компанія Tencent (найбільший інтернет-провайдер Китаю. - Ред.) буде вивчати можливості використання штучного інтелекту в медичній діагностиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу групи увійдуть ще й представники компанії iFlyTek, яка займатиметься розвитком голосових технологій.

Створення робочої групи з розвитку штучного інтелекту є частиною національної стратегії Китаю з досягнення глобального технологічного лідерства до 2030 року. У повідомленні підкреслюють, що це перший випадок, коли подібні компанії залучені до здійснення національної стратегії Китаю.

Як повідомлялося раніше, під час 19-го з'їзду Комуністичної партії Китаю її голова Сі Цзіньпін наголосив, що для подальшого розвитку країни необхідно інтегрувати в реальну економіку новітні технології, зокрема інтернет та штучний інтелект.

Нагадаємо, Британія планує стати лідером в області штучного інтелекту.