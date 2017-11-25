Ціни на нафту демонструють рекордне зростання

Ціна на нафту марки WTI вперше з 30 червня 2015 року перевищила 59 доларів за барель.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Ціна на нафту марки WTI вперше з 30 червня 2015 року перевищила 59 доларів за барель на тлі очікувань скорочення запасів у США через закриття трубопроводу Keystone.

Станом на вечір п'ятниці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,5% - до 63,87 долара за барель, січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,64%, до 58,97 долара за барель. Раніше марка WTI досягала позначки в 59,03 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,35% - до 63,77 долара за барель.

Це також може пояснюватися зміцненням очікувань продовження угоди ОПЕК+ по скороченню видобутку.