НАБУ оголосило в розшук директора "Трейд Коммодіті"

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук директора і засновника ТОВ "Трейд Коммодіті" Вадима Майко.

Про це свідчать дані МВС про осіб, які переховуються від правоохоронних органів, передає enkorr.

Майко оголошений в розшук за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата і привласнення коштів шляхом зловживання посадовим становищем). Інкриміноване звинувачення передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Виходячи з даних МВС, Майко переховується від органів правопорядку з 19 жовтня.

16 жовтня НАБУ по цій же справі затримала "інвестора" компанії Володимира Трофименко.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ розслідує обставини тендера Міноборони від квітня-травня 2016 року на закупівлю понад 70 тис. тонн нафтопродуктів. Основний обсяг палива з цього тендеру поставляла компанія "Трейд Коммодіті".

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