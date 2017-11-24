НАБУ оголосило в розшук директора "Трейд Коммодіті"
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук директора і засновника ТОВ "Трейд Коммодіті" Вадима Майко.
Про це свідчать дані МВС про осіб, які переховуються від правоохоронних органів, передає enkorr.
Майко оголошений в розшук за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата і привласнення коштів шляхом зловживання посадовим становищем). Інкриміноване звинувачення передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Виходячи з даних МВС, Майко переховується від органів правопорядку з 19 жовтня.
16 жовтня НАБУ по цій же справі затримала "інвестора" компанії Володимира Трофименко.
Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.
Нагадаємо, НАБУ розслідує обставини тендера Міноборони від квітня-травня 2016 року на закупівлю понад 70 тис. тонн нафтопродуктів. Основний обсяг палива з цього тендеру поставляла компанія "Трейд Коммодіті".
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