"Роттердам+" в дії: тарифи ТЕС можуть зрости на 25%

НКРЕКП оголосило про план підвищити тариф теплової генерації на 25% або на 12,5 мільярда гривень на 2018 рік.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг.

Як зазначається у матеріалах Комісії щодо перегляду оптової ціни електроенергії на 2018 рік, яка запланована на четвер 23 листопада, ціну вугілля у тарифах планується збільшити з 66 доларів до 82,4 долара за 1 тону.

Також вартість фрахту (транспортування морем та перевалка у порту) вугілля з порту Роттердам до України регулятор планує збільшити на 28,5% до майже 19 доларів за тону.

"І це при тому, що жодної тони вугілля в Україну з Роттердаму не поставлялось, а сукупні поставки морем складають менше 5% від загального споживання вугілля. Тобто у тарифи будуть закладатися неіснуючі затрати і таким чином буде відбуватися завищення ціни електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що наступного року в Україні буде спалено близько 25 млн тон вугілля, таке підвищення дасть тепловій генерації додатково понад 475 млн доларів, або понад 12,5 млрд. гривень.

Понад 75% теплової генерації володіє компанія ДТЕК Ахметова, трохи більше 15% контролює ПАТ "Центренерго", а решта (менше 10%) - у ПАТ "Донбасенерго".