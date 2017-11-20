ОПЗ зупинився через нові проблеми

Одеський припортовий завод припинив роботу через вихід з ладу одного з агрегатів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щуріков.

"6 жовтня 2017 року Одеський припортовий завод відновив роботу, але на жаль, вже з 1 листопада, по причині виходу з ладу одного з агрегатів завод вимушено був зупинений", - написав він.

За його словами, це третя зупинка заводу за неповний місяць.

Двічі технічні фахівці усували поломку і запускали виробництво, однак остаточно невідомо, чи будуть такі збої в майбутньому.

Щуріков не зміг спрогнозувати можливість роботи підприємства в майбутньому, оскільки ОПЗ може працювати тільки за давальницькою схемою, а регулярні зупинки заводу ставлять під загрозу виконання умов договору та контрактів з покупцями.

Як відомо, в березні поточного року ОПЗ відновив роботу після вимушеної зупинки.

Завод підписав контракт з групою компаній ЕРУ (Енергетичні ресурси України - ЕП), який передбачав роботу за давальницькою схемою - компанії групи постачають газ на завод і забирають вироблені добрива.

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України" є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.

Продавцем виробленого із сировини "ЕРУ" карбаміду стала фірма "Агро газ трейдинг", пов'язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса. Компанія називала себе найбільшим постачальником карбаміду виробництва ОПЗ.

На початку липня поточного року ОПЗ в черговий раз зупинився. 24 жовтня стало відомо, що "ЕРУ" знову запустить завод на давальницьких умовах.

Економічна правда