Міжбанк відкрився зниженням гривні

20 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:45 встановилися на рівні 26,5-26,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,5-26,52 гривні;

Євро - 31,24-31,26 гривні;

Російський рубль - 0,4472-0,4478 гривні.

Нагадаємо, 17 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 16:30 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.

Як відомо, офіційний курс гривні до долара знизився на 2 копійки, Національний банк встановив його на 20 листопада на рівні 26,49 гривні.

Економічна правда