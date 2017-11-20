Міжбанк відкрився зниженням гривні
20 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:45 встановилися на рівні 26,5-26,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,5-26,52 гривні;
Євро - 31,24-31,26 гривні;
Російський рубль - 0,4472-0,4478 гривні.
Нагадаємо, 17 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 16:30 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.
Як відомо, офіційний курс гривні до долара знизився на 2 копійки, Національний банк встановив його на 20 листопада на рівні 26,49 гривні.
Економічна правда
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