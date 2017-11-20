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"Укрзалізниця" втратила 6 мільярдів через несвоєчасне підвищення тарифу

Понеділок, 20 листопада 2017, 09:21 — Микола Топалов

"Укрзалізниця" втратила 6 млрд гривень через несвоєчасне підвищення тарифу на вантажні перевезення.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів в. о. голови УЗ Євген Кравцов.

"На 15% треба було підняти з лютого. Ми б за цей час отримали 6 млрд грн. Не підняли, бо не могли знайти компроміс", - сказав Кравцов.

За словами голови "Укрзалізниці", 6 млрд грн - це 6 тисяч вантажних вагонів.

"Звичайно, 15% недостатньо, але, знаючи ситуацію зсередини, повірте, це дуже велика, кривава і складна перемога", - додав він.

"Якщо дивитися на європейські директиви, тариф не повинен бути регульованим. Він повинен бути чітко розрахований і прив'язаний до витрат. Об'єктивно розумію: на перебудову системи знадобиться п'ять років або навіть більше", - підсумував керівник компанії.

Нагадаємо, з 31 жовтня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Економічна правда

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