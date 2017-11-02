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НКРЗІ планує наступного тижня прийняти умови конкурсу на 4G

Четвер, 2 листопада 2017, 19:25

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації планує наступного тижня прийняти умови проведення тендеру на отримання ліцензій на зв'язок 4G у діапазоні 2600 МГц.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на голову комісії Олександра Животовського.

"Голова НКРЗІ дійсно сказав, що наступного тижня, як він сподівається, комісією будуть прийняті умови тендера на частоти в діапазоні 2600 МГц", - повідомили в прес-службі комісії.

Також, у прес-службі додали, що умови тендеру на ліцензії 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц швидше за все будуть оприлюднені в грудні.

Нагадаємо, НКРЗІ визначила частоти для 4G тендера в діапазоні 2600 МГц.

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НКРЗІ 4G
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