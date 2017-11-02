Нацкомісія проведе конкурси постачальників газу в областях

У кожній області України буде проведений тендер, на якому населення зможе вибрати нового постачальника газу.

Про це сказав голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, передає УНІАН.

На його думку, це змусить потенційних постачальників конкурувати між собою щодо ціни газу і якості послуг.

"Ми будемо звертатися до уряду і просити провести такий тендер", - сказав Вовк.

За його словами, на цьому тендері будуть між собою конкурувати діючі постачальники (облгаз-збути) та інші компанії, які хочуть зайти на цей ринок.

"Тендер повинен бути проведений в певному регіоні. На цьому конкурсі з облгаз-збутом будуть конкурувати, наприклад, обленерго або мобільні оператори. Для цього бізнесу важливо знати територію і рівень розрахунків споживачів", - сказав він.

"У сьогоднішніх умовах одним з можливих конкурентів для облгаз-збуту може бути обленерго, тому що ці компанії також мають абонентську базу, досвід співпраці з урядовими структурами і центри обслуговування клієнтів", - пояснив Вовк.

Він зазначив, що в результаті проведення таких тендерів будуть обрані найбільш ефективні постачальники газу в кожному регіоні, і населення буде купувати "блакитне" паливо у нової компанії.

Ця компанія буде працювати в регіоні певний час, до проведення наступного тендеру, сказав Вовк.

Нагадаємо, нещодавно ліцензії на поставку газу отримали "Укрпошта", "Інтерпайп" Пінчука та ОККО.