Суд РФ відхилив скаргу України у спорі про виплату "Татнафті" 144 мільйона доларів

Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу України на постанову Арбітражного суду Московського округу щодо спору з російською компанією "Татнафта" на 144 мільйона доларів.

Про це сказано в ухвалі суду від 31 жовтня, передають Українські Новини.

У серпні Арбітражний суд Московського округу скасував ухвалу Арбітражного суду Москви, якою той припинив провадження у справі про виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу, винесеного 29 липня 2014 року, про стягнення з Міністерства юстиції України 144 млн доларів компенсації в рахунок втрати "Татнафтою" частки в "Укртатнафті".

"У передачі касаційної скарги для розгляду в судовому засіданні Судової колегії з економічних спорів Верховного Суду Російської Федерації відмовити", - сказано в ухвалі суду.

Раніше ухвалою Арбітражного суду міста Москви від 4 липня 2017 року було припинене провадження про визнання й виконання зазначеного рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення з України 144 млн доларів.

Не погодившись із прийнятим судовим актом, "Татнафта" звернулася з касаційною скаргою в Арбітражний суд Московського округу.

Арбітражний суд Московського округу, розглянувши в серпні касаційну скаргу "Татнафти", скасував ухвалу нижчого суду й відправив справу на новий розгляд у першу інстанцію.

Україна в особі Міністерства юстиції України звернулася зі скаргою на постанову суду касаційної інстанції у Верховний Суд Росії.

Нагадаємо, Російська Татнєфть подала в суди Москви і Лондона позов проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.