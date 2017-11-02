Tesla показала найгірші квартальні показники в історії

Чистий збиток компанії в липні-вересні становив 619 млн доларів у порівнянні з прибутком в 22 млн доларів, отриманого за аналогічний період минулого року.

Про це компанія оголосила в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Скоригований збиток в розрахунку на акцію дорівнював 2,92 долара, що істотно перевищує середній прогноз опитаних Thomson Reuters аналітиків в 2,28 долара.

За рахунок 36% підвищення продажів Model X виручка Tesla в третьому кварталі зросла на 30% - до 2,98 млрд доларів. Це перевершило очікування експертів на рівні 2,95 млрд доларів.

Інвестори в очікуванні виходу на ринок Model 3 підняли ціни акцій Tesla більш ніж на 50% з початку поточного року.

В результаті ринкова вартість виробника електромобілів перевершила капіталізацію General Motors Co., хоча Tesla жодного разу не показувала річний прибуток і виробляє не більше 84 тис. машин на рік.

Маск прогнозував, що компанія випустить більше 1,5 тис. Model 3, в третьому кварталі, до кінця цього року доведе виробництво до 5 тис. в тиждень і до 10 тис. в тиждень в 2018 році.

Однак на початку жовтня Tesla неприємно здивувала інвесторів, повідомивши про відставання від планових показників. Компанія випустила всього 260 седанів Model 3.

Ціна електромобіля Model 3 в базовій комплектації становить 35 тисяч доларів, що майже вдвічі нижче цін на попередні автомобілі Tesla.

Котирування акцій Tesla на електронних торгах в середу знизилися на 5% після опублікування звітності. Капіталізація компанії зараз становить близько 55,3 млрд доларів в порівнянні з 61 млрд доларів у GM.