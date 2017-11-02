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Банківська система вийшла у прибуток – НБУ

Четвер, 2 листопада 2017, 09:00
 

За дев’ять місяців 2017 року чистий прибуток після оподаткування банківської системи становив 1,41 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Поновлення прибуткової діяльності відбулося завдяки забезпеченню банками у третьому кварталі 2017 року позитивного фінансового результату у розмірі 3,25 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, позитивно вплинуло на прибутковість сектору суттєве зменшення у 3 кварталі відрахувань банками до резервів – 6,18 млрд гривень, удвічі менше аналогічного показника за другий квартал поточного року.

"Серед інших позитивних тенденцій третього кварталу 2017 року – зростання чистого процентного доходу за операціями з населенням, а також чистих комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування", - повідомляє регулятор.

Нагадаємо, за шість місяців 2017 року чистий збиток після оподаткування банківської системи становив 1,85 млрд гривень.

При цьому за підсумками діяльності в січні-серпні банківська система одержала чистий прибуток в розмірі 3,429 млрд гривень.

Економічна правда

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