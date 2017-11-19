Великий німецький політик лобіює "Північний потік-2" - ЗМІ
Заступник лідера Вільної демократичної партії Німеччини, віце-голова Бундестагу Вольфганг Кубіцкі виступає в якості одного з лобістів газопроводу "Північний потік-2".
Про це пише британське видання The Guardian.
Нагадаємо, європейські політики неодноразово заявляли, що "Північний потік-2" є більшою мірою саме політичним проектом Кремля, покликаним зберегти важіль енергетичного тиску на ЄС.
Відзначається, що Кубіцкі є одним з фаворитів на посаду міністра фінансів Німеччини.
Як пише видання, через тиждень після парламентських виборів у Німеччині групі впливових європейських аналітиків у сфері енергетики і "мозкових центрів" було направлено електронного листа, в якому агресивно просувалися переваги "Північного потоку-2".
Лист був підписаний юридичною компанією Kubicki&Schöler, в якій Вольфганг Кубіцкі є партнером-засновником.
У юридичній компанії офіційно заперечують, що вони мають пряме відношення до будівництва "Північного потоку-2".
Також видання звертає увагу, що під час перебування Кубіцкі членом ландтагу землі Шлезвіг-Гольштейн він був єдиним з 69 депутатів, який відмовився публікувати дані по своїм вторинних доходах.
Нагадаємо, Рада директорів російської "Роснєфті" обрала головою екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера
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