Великий німецький політик лобіює "Північний потік-2" - ЗМІ

Заступник лідера Вільної демократичної партії Німеччини, віце-голова Бундестагу Вольфганг Кубіцкі виступає в якості одного з лобістів газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише британське видання The Guardian.

Нагадаємо, європейські політики неодноразово заявляли, що "Північний потік-2" є більшою мірою саме політичним проектом Кремля, покликаним зберегти важіль енергетичного тиску на ЄС.

Відзначається, що Кубіцкі є одним з фаворитів на посаду міністра фінансів Німеччини.

Як пише видання, через тиждень після парламентських виборів у Німеччині групі впливових європейських аналітиків у сфері енергетики і "мозкових центрів" було направлено електронного листа, в якому агресивно просувалися переваги "Північного потоку-2".

Лист був підписаний юридичною компанією Kubicki&Schöler, в якій Вольфганг Кубіцкі є партнером-засновником.

У юридичній компанії офіційно заперечують, що вони мають пряме відношення до будівництва "Північного потоку-2".

Також видання звертає увагу, що під час перебування Кубіцкі членом ландтагу землі Шлезвіг-Гольштейн він був єдиним з 69 депутатів, який відмовився публікувати дані по своїм вторинних доходах.

Нагадаємо, Рада директорів російської "Роснєфті" обрала головою екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера