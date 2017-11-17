Facebook представила конкурента YouTube

Компанія Facebook представила додаток для створення і редагування відео.

Про це компанія повідомила в офіційному блозі.

У додатку можна редагувати відео, а також додавати заставки, рамки і стікери. Крім того, в Facebook Creator можна дивитися коментарі до відео з інших соцмереж і завантажувати їх туди.

Відзначається, що таким чином Facebook хоче переманити відеоблогеров з сайту YouTube. Головний аргумент компанії - більш зручна система монетизації.

Додаток доступний в App Store, найближчим часом воно з'явиться і в Google Play.

Нагадаємо, Facebook тестує ідею поділу своєї стрічки новин на дві частини, відокремлюючи комерційні пости від особистих.