Таксі на автопілоті з'являться в Парижі
Електричне та автономне таксі, розраховане на 6 осіб, з'явиться в Парижі до кінця наступного року.
Про це повідомляє Euromag з посиланням на Challenges.
Модель, що отримала назву Autonom Cab і розроблена ліонською компанією Navya, відрізняється від попередньої модифікації автономного автомобіля Autonom Shuttle, яка здатна слідувати без водія лише по заданому маршруту.
Робот-таксі в Парижі зможе охоплювати різні маршрути. Його рівень автономності буде дорівнює 5.
Пасажири автономного таксі будуть вказувати точку призначення за допомогою мобільного додатку. Бортовий комп'ютер таксі прокладе маршрут з урахуванням побажань кожного з шести клієнтів.
Компанія має намір випустити перші екземпляри Autonom Cab в другому триместрі 2018 го року для Європи і Австралії. Остаточний список міст, де з'являться таксі без водія, поки не складений.
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