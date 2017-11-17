Українська криптовалюта виросла в 67 разів
Вартість української криптовалюти Karbowanec виросла в 67 разів і перевищила 1 долар.
Про це повідомляє Itc.ua.
Ще в березні цього року за один Karbowanec давали 40 копійок. Тобто, з початку року вартість Karbowanec зросла приблизно в 67 разів, що можна вважати досить непоганим результатом.
Якщо нинішні темпи зростання збережуться, то вже через рік-два "перша українська криптовалюта" може взяти рубіж в 100 доларів.
Зараз в обігу перебуває понад 4,7 млн карбованців, їх сумарна вартість складає майже 5 млн доларів.
Karbowanec - це перша криптовалюта, орієнтована саме на Україну. Karbowanec була запущена 30 травня 2016 року і заснована на протоколі CryptoNote без премайна. Зараз найвідомішою криптовалюта на цьому протоколі є Monero.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.