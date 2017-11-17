Всі розділи
Укр / Рус

Українська криптовалюта виросла в 67 разів

П'ятниця, 17 листопада 2017, 15:25

Вартість української криптовалюти Karbowanec виросла в 67 разів і перевищила 1 долар.

Про це повідомляє Itc.ua.

Ще в березні цього року за один Karbowanec давали 40 копійок. Тобто, з початку року вартість Karbowanec зросла приблизно в 67 разів, що можна вважати досить непоганим результатом.

Якщо нинішні темпи зростання збережуться, то вже через рік-два "перша українська криптовалюта" може взяти рубіж в 100 доларів.

Зараз в обігу перебуває понад 4,7 млн ​​карбованців, їх сумарна вартість складає майже 5 млн доларів.

Karbowanec - це перша криптовалюта, орієнтована саме на Україну. Karbowanec була запущена 30 травня 2016 року і заснована на протоколі CryptoNote без премайна. Зараз найвідомішою криптовалюта на цьому протоколі є Monero.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

криптовалюта
Матеріали за темою
Курс Bitcoin побив черговий рекорд 17 листопада 2017, 11:55
У Британії створили карту для оготівковування криптовалют 15 листопада 2017, 16:12
Українцям, які шахраювали з криптовалютою, повідомлено про підозру 10 листопада 2017, 17:40
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті