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Суд зняв арешт із 100% акцій "Трейд коммодіті"

П'ятниця, 17 листопада 2017, 13:20

Солом'янський районний суд Києва зняв арешт із 100% акцій компанії "Трейд Коммодіті".

Про це йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання і скасував арешт належних Майкові корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу (7 400 гривень) компанії.

Також суд зняв заборону на відчуження й розпорядження акціями.

Нагадаємо, НАБУ опублікувало схему роз’яснень справи "Трейд Коммодіті".

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