Суд зняв арешт із 100% акцій "Трейд коммодіті"

Зазначається, що суд задовольнив клопотання і скасував арешт належних Майкові корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу (7 400 гривень) компанії.

Про це йдеться в рішенні суду.

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