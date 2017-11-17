Суд зняв арешт із 100% акцій "Трейд коммодіті"
П'ятниця, 17 листопада 2017, 13:20
Солом'янський районний суд Києва зняв арешт із 100% акцій компанії "Трейд Коммодіті".
Про це йдеться в рішенні суду.
Зазначається, що суд задовольнив клопотання і скасував арешт належних Майкові корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу (7 400 гривень) компанії.
Також суд зняв заборону на відчуження й розпорядження акціями.
Нагадаємо, НАБУ опублікувало схему роз’яснень справи "Трейд Коммодіті".
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