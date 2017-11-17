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У НБУ пояснили, як зникнення монет відіб'ється на цінах

П'ятниця, 17 листопада 2017, 12:50
 

Національний банк вважає, що припинення випуску дрібних монет не вплине на цінову динаміку в Україні.

Про це заявив заступник директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, передає "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що будь-який вплив, як прямий, так і опосередкований, на інфляцію буде відсутній", - сказав Лепушинський.

Також представник НБУ зазначив, що більшість торгових мереж, так само, як і ринки, вже давно виробили та впровадили власні правила округлення.

Раніше в офіційній заяві НБУ говорилося про те, що введення правил округлення не матиме ніякого впливу на інфляцію, оскільки мова йде про правила округлення всіх товарів в чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

"З огляду на це, прямого впливу на показники інфляції запропоноване рішення (про припинення карбування монет деяких номіналів - ред) не спричинить. Це також підтверджує досвід таких країн як Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина і Чехія", - підкреслили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

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