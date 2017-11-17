Електрична вантажівка від Tesla буде безпілотною - Маск

Автовиробник Tesla представив першу модель вантажівки - прототип тягача з електричним приводом.

Про це повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

Модель називається Tesla Semi.

Вантажівка зможе проїхати без підзарядки до 800 кілометрів, причому після півгодинної зарядки вона може відразу проїхати ще близько 650 кілометрів.

Semi зможе при повному завантаженні (36 тонн) розігнатися до 100 кілометрів на годину за 20 секунд.

На відміну від традиційних вантажівок в Tesla Semi центральна посадка - крісло водія розташовано по центру кабіни.

Вантажівка оснащена системою автопілота, яка дозволяє триматися в смузі, перебудовуватися і з'їжджати з автостради без участі водія.

Виробництво Tesla Semi планують почати у 2019 році. Скільки буде коштувати нова вантажівка, не повідомляється.

Зараз Tesla випускає три легкових моделі: хетчбек Model S, седан Model 3 і кросовер Model X.

Для швидкісної зарядки своїх автомобілів компанія також створила мережу станцій Supercharger, яких вже понад 7 тисяч по всьому світу.

Нагадаємо, Tesla також презентувала спортивний електромобіль Tesla Roadster, який здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину менше, ніж за 2 секунди.

Економічна правда