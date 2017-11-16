У "Альфа-банку" з'явився новий акціонер

16 листопада до складу акціонерів ПАТ "Альфа-банк" (Україна) увійшов міжнародний інвестиційний фонд MSP Stiftung (Ліхтенштейн) з часткою 9,9%.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За результатами угоди головою наглядової ради "Альфа-банку" після відповідного узгодження з НБУ буде призначено австрійського банкіра Мартіна Шведлера.

"Склад акціонерів "Альфа-банку" поповнився фондом MSP Stiftung, створеним Мартіном Шлаффом, одним з найбільших австрійських бізнесменів з інтересами у фінансовому секторі та в галузі промислового виробництва", - йдеться у повідомленні.

MSP Stiftung є співвласником банку Sigma Kreditbank AG (Ліхтенштейн), що спеціалізується на роздрібному кредитуванні.

Також фонд володіє близько 25% акцій компанії RHI Magnesita NV, глобального виробника вогнетривких виробів, що використовуються у високотемпературних промислових процесах.

Нагадаємо, в жовтні минулого року "Альфа-Груп" завершила операцію з придбання "Укрсоцбанку".

Економічна правда