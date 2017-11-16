На кожного українця припадає в середньому по 700 грамів монет – НБУ

Станом на 1 листопада 2017 року кількість розмінних монет на душу населення в Україні становила 293 штуки, або, якщо брати на вагу, - в середньому по 700 грамів монет.

Про це під час прес-конференції сказав директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає Укрінформ.

"НБУ вийшов з ініціативою розгляду можливості оптимізації обігу монет дрібних номіналів і пропонує запровадити в Україні механізм заокруглення загальних у чеку сум розрахунків за товари. На сьогодні монети дрібних номіналів втратили свою купівельну спроможність, а собівартість їх виготовлення перевищує їх номінальну вартість. Монети дрібних номіналів майже не повертаються з обігу до банківської системи", - сказав Зайвенко.

Він зазначив, що щорічно ведуться великі витрати на оброблення, транспортування та зберігання цих монет. Тому все вищезгадане потребує заходів щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, що дозволить покращити розрахунки і зменшити витрати Національного банку та всіх учасників обігу.

"Станом на 1 листопада 2017 року кількість розмінних монет на душу населення в Україні становить 293 штуки або якщо брати на вагу, то це в середньому по 700 грамів монет", - зауважив Зайвенко.

Він також зазначив, що досвід більшості країн, які вилучали з обігу монети дрібних номіналів, показує, що в результаті таких дій заокруглюються не ціни, а загальні суми розрахунків. У разі безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюється.

"За січень-вересень 2017 року найбільшими споживачами монет були саме ті українські банки, які більшою мірою працюють з мережею торгівлі. Найбільше монет, які були затребувані, - це монети номіналом 25, 50 копійок і обігова монета номіналом 1 грн. Основним споживачем монет є торговельне мережа, заклади громадського харчування, аптеки, громадський транспорт та Укрпошта", - додав Зайвенко.

Нагадаємо, Національний банк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.