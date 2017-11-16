НБУ видав невідомому банку 3 мільярди "рефінансу"

Національний банк видав одному банку 3 мільярди гривень рефінансування для підтримки ліквідності.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволена заявка одного банку в загальній сумі 3 млрд грн за процентною ставкою в розмірі 15,50% річних", - йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк не уточнює, яка саме фінустанова отримала рефінансування.

Як повідомлялося, з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Як повідомлялося, прострочена заборгованість Приватбанку за довгостроковими кредитами НБУ становить 11,827 млрд гривень.

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Економічна правда