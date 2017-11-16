Ще одна компанія почне літати до Києва з Естонії
Естонська національна авіакомпанія Nordica виконуватиме рейси в аеропорт Київ (Жуляни).
Про це повідомляє ЦТС.
Коли саме почнуть виконуватися рейси і з якою частотою поки не повідомляється - про це обіцяють розповісти 17 листопада на зустрічі з керівництвом Nordica і аеропорту Київ.
Естонія створила Nordica в 2015 році після того, як польоти припинила державна авіакомпанія Estonian Air. Протягом року рейси виконувалися спільно зі словенською компанією Adria, яка спочатку забезпечувала сертифікат для виконання польотів, а також платформу для продажу квитків під своїм кодом.
У 2016 році Nordica уклала договір про стратегічне партнерство з LOT, використовуючи платформу для продажу квитків польського перевізника і його код.
Зараз Nordica літає з Таллінна до Борисполя. У літній період 2017 і 2016 рр авіакомпанія також виконувала рейси в Одесу.
Нагадаємо, 14 листопада італійська лоукост авіакомпанія Ernest Airlines також презентувала в аеропорту "Київ" нові напрямки польотів.
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