ВТБ банкрутить кримські сонячні електростанції Клюєвих

Сергій та Андрій Клюєви

Так званий "арбітражний суд" в окупованому Росією Криму ввів процедуру спостереження відносно "Бета Солар", що займається виробництвом сонячної електроенергії.

Про це йдеться в "рішенні" так званого "арбітражного суду республіки Крим".

Позивачем у цій справі виступає лондонський підрозділ групи ВТБ "VTB Capital Plc", відповідач належить кіпрській компанії Ournia Commercial Ltd.

Заборгованість "Бета Солар" перед лондонським офісом ВТБ становить майже 8,5 мільярда рублів (близько 142 млн доларів).

"Судове засідання" з розгляду звіту тимчасового керуючого про результати процедури спостереження призначено на 11 травня 2018 року.

У 2015 році VTB Capital plc звернулася в Арбітражний суд міста Москви з позовом до "Альфа Солар", "Бета Солар", "Зета Солар", "Гамма Солар" про стягнення заборгованості та відсотків за договорами позики в розмірі 129,486 млн євро.

Рішенням Арбітражного суду Москви позов задоволено частково, а саме зі згаданих компаній на користь VTB Capital plc стягнуто 107,558 млн євро боргу і 15,34 млн євро відсотків.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції та постановою суду апеляційної інстанції, згадані компанії звернулися до Арбітражного суду Московського округу з касаційною скаргою, в якій просили направити справу на новий розгляд в Арбітражний суд Москви.

Касаційну скаргу залишили без задоволення.

Як випливає з матеріалів справи та встановлено судами, 24 квітня 2012 року між VTB Capital plc, "ВТБ Банк" (Україна), а також "Альфа Солар", "Бета Солар", "Зета Солар", "Гамма Солар" був укладений кредитний договір на надання кредитних ліній, сукупна сума яких становила 175 мільйонів євро.

Термін фінансування - до 30 червня 2020 року. Мета - фінансування проекту з виробництва сонячної енергії.

Обслуговуючим банком був призначений ПАТ "ВТБ Банк" (Україна). Згідно з умовами договору VTB Capital plc була призначена в якості агента сторін і солідарного кредитора за фінансовими документами.

Чотири ТОВ - "Альфа Солар", "Бета Солар", "Гамма Солар" і "Зета Солар" були зареєстровані після анексії Криму за адресою: Сімферополь, вул. Рубцова, 44а, кв. 5.

За тією ж адресою (в кв. 4 того ж будинку) зареєстровані "Крайміа Солар 1" і "Крайміа Солар 2".

"Крайміа Солар 1" і "Крайміа Солар 2" і так далі до "Крайміа Солар 5" належать австрійській Black Sea Renewable Energies GmbH.

Black Sea - маловідома в Україні компанія, оформлена на CEE Clean Economic Energy AG, коріння якої губляться на острові Джерсі, що ретельно приховує бенефіціарів компаній-резидентів.

Тим часом, ці фірми є формальними засновниками великої мережі структур, на які записано право власності на сонячні елестростанціі, побудовані групою Active Solar, яку контролюють брати Андрій і Сергій Клюєви, що знаходяться в міжнародному розшуку.

Колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв є одним з підозрюваних у справі про побиття учасників євромайдану. За останньою інформацією, він перебуває в Росії.

Як відомо, Клюєви побудували ряд сонячних електростанцій на півдні України, в т.ч. за рахунок кредитів державних банків.

Компанія Activ Solar GmbH Клюєвих, пізніше оформлена на зятя Андрія Клюєва Каве Ертефая, отримала в державних банках кредитів на загальну суму 28 мільярдів гривень.

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Олександр Колесніченко, ЕП