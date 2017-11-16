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Українські банки зможуть стати приватними товариствами

Четвер, 16 листопада 2017, 11:40

Верховна Рада прийняла зміни до низки законів щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 5592-д.

Про це повідомляє Liga.net.

 "За" проголосували 237 депутатів.

Згідно із законопроектом, з 1 січня 2018 року мають бути змінені критерії публічності акціонерних товариств, способи та обсяг розкриття інформації акціонерними товариствами, порядок емісії цінних паперів.

З 1 січня 2018 року з банків знімаються обмеження на існування виключно у формі публічних акціонерних товариств (ПАТ). Тобто, велика частина українських банків може стати приватними товариствами (ПрАТ).

Зокрема, банки зможуть як залучати, так і не привертати публічні форми капіталу, але в питаннях корпоративного управління та розкриття інформації для банків залишиться публічний стандарт.

Також закон передбачає можливість заборони або обмеження емісії та обігу цінних паперів емітента, створеного за законами країни-агресора. Така заборона або обмеження можливі і в тому випадку, якщо емітент прямо або опосередковано контролюється резидентами країни-агресора.

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