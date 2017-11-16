Українські банки зможуть стати приватними товариствами
Верховна Рада прийняла зміни до низки законів щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів 5592-д.
Про це повідомляє Liga.net.
"За" проголосували 237 депутатів.
Згідно із законопроектом, з 1 січня 2018 року мають бути змінені критерії публічності акціонерних товариств, способи та обсяг розкриття інформації акціонерними товариствами, порядок емісії цінних паперів.
З 1 січня 2018 року з банків знімаються обмеження на існування виключно у формі публічних акціонерних товариств (ПАТ). Тобто, велика частина українських банків може стати приватними товариствами (ПрАТ).
Зокрема, банки зможуть як залучати, так і не привертати публічні форми капіталу, але в питаннях корпоративного управління та розкриття інформації для банків залишиться публічний стандарт.
Також закон передбачає можливість заборони або обмеження емісії та обігу цінних паперів емітента, створеного за законами країни-агресора. Така заборона або обмеження можливі і в тому випадку, якщо емітент прямо або опосередковано контролюється резидентами країни-агресора.
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