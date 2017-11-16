Офіційний курс гривні підвищився на 1 копійку

Офіційний курс гривні до долара зміцнів на 1 копійку, Національний банк встановив його на 16 листопада на рівні 26,48 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,35 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3955 гривні.

Нагадаємо, 15 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.

Економічна правда