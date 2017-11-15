Єврокомісія планує порушення нових справ проти Google
Єврокомісія планує порушити нові справи проти американської корпорації Google.
Про це повідомляє ПРАЙМ.
"Відносно Google будуть порушені нові справи", - повідомила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.
Протягом 2015-2016 років ЕК пред'явила Google кілька претензій. Зокрема, в квітні 2015 року Єврокомісія звинуватила компанію в тому, що вона віддає пріоритет власним пошуковим онлайн-сервісам і обмежує права конкурентів і споживачів.
У липні того ж року ЄК заявила, що Google зловживає своїм лідируючим положенням, пропонуючи деякі зі своїх інструментів онлайн-реклами, зокрема, порівняння цін, при пошуку на сторонніх веб-сайтах. Компанія надала ЄК відповідь на ці звинувачення, повністю відкинувши їх.
Нагадаємо, в кінці червня 2017 року ЄК оштрафувала Google на 2,42 мільярда євро за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем. Пошуковик віддавав перевагу власному сервісу Google Shopping при пошуку товарів в інтернеті.
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