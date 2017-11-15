Європарламент схвалив нові антидемпінгові правила

Європарламент схвалив в середу нові антидемпінгові правила заради захисту робочих місць і промислового виробництва в ЄС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Європарламент схвалив в середу нові антидемпінгові правила заради захисту робочих місць і промислового виробництва в ЄС.

У резолюції асамблеї ЄС вказується, що вони покликані "посилити захист європейської торгівлі від демпінгового імпорту", додати до існуючих правил соціальні та екологічні критерії, звільнити європейські компанії від зайвого бюрократичного пресингу, підтримати малі та середні підприємства.

Резолюція передбачає більш жорсткі правила ЄС по боротьбі з демпінговими і в результаті надання субсидії імпортом з третіх країн.

Вперше в світі торговельні правила ЄС вимагатимуть від партнерів дотримуватися міжнародних соціальних та екологічних стандартів для запобігання демпінгу. Мета цього - посилити захист робочих місць і підприємств ЄС від несправедливо дешевого імпорту з третіх країн з широким втручанням держави в економіку.

За новими правилами, в антидемпінгові заходи ЄС буде прийматися до уваги соціальний і екологічний демпінг.

Єврокомісія повинна відслідковувати ситуацію в країнах-експортерах, а європейські компанії зможуть покладатися на її звіти при подачі скарг. Компанії країн ЄС звільняються від додаткового, понад нинішню процедуру, тягаря доведення в антидемпінгових справах. Малі та середні підприємства отримають допомогу з процедурних питань. Всі зацікавлені сторони, особливо профспілки, можуть робити внесок у прийняття рішень про заходи торговельного захисту.

Прийнявши цю резолюцію, Європарламент схвалив неофіційну угоду про нові правила, досягнуту 3 жовтня між його представниками і учасниками переговорів Ради ЄС. Угоду підтримали 554 депутати, проти 48, 80 утрималися.

Нові правила наберуть чинності після того, як Рада ЄС офіційно схвалить їх і вони будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Вони дозволять ЄС реагувати на недобросовісну торговельну практику, захищаючись від імпорту, який засновано не на ринкових цінах через державне втручання.