Ще одна авіакомпанія почне літати з Києва до Італії
14 листопада італійська лоукост авіакомпанія Ernest Airlines презентувала в аеропорту "Київ" нові напрямки польотів.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Як наголошується, 9 грудня відбудеться перший рейс авіакомпанії з Міжнародного аеропорту "Київ" до Неаполя.
"Поява нової авіакомпанії в Україні - результат попиту на європейські країни серед українських туристів, серед яких Італія завжди була на піку. Венеція і Мілан, поки пріоритетні напрямки", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що у жовтні 2017 року Ернест вже почала польоти з аеропорту ім. Данило Галицький (Львів). На сьогоднішній день завантаження на тих напрямках відповідає 75-80%, що досить показово.
"Анонсована вартість квитка стартує від 49 євро в один бік, тут працює правило раннього бронювання. Вартість перевезення багажу - 8 євро за місце", - йдеться у повідомленні.
Авіакомпанія Ernest Airlines була заснована у 2016 році, в парку авіакомпанії нові Airbus 319 і 320 на 140 і 180 пасажирських місць.
На сьогодні в активі компанії поки тільки 2 літаки, але вже влітку 2018 року бортів буде 6.
Економічна правда
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