Ціни на нафту продовжують падати

Ціни на нафту еталонних марок продовжують опускатися в середу після падіння напередодні на сигналах зростання запасів нафти в США.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:13 знизилася на 0,87 долара (1,4%) - до 61,34 долара за барель.

До закриття попередньої сесії контракт подешевшав на 0,95 долара (1,5%) - до 62,21 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на 0,69 долара (1,24%) - до 55,01 долара за барель. Напередодні вартість ф'ючерсу знизилася на 1,06 долара (1,87%) - до 55,70 долара за барель.

Як повідомив напередодні Американський інститут нафти (API), товарні запаси нафти в Штатах минулого тижня підскочили на 6,51 млн барелів.

Якщо офіційні статдані міністерства енергетики США, які будуть оприлюднені в середу, підтвердять таку динаміку, збільшення стане рекордним з березня.

Проте, аналітики в середньому очікують, що звіт Міненерго вкаже на зниження запасів на 2,4 млн барелів.