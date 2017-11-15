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Офіційний курс гривні трохи знизився

Середа, 15 листопада 2017, 09:31

Офіційний курс гривні до долара знизився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 15 листопада на рівні 26,49 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,11 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4442 гривні.

Нагадаємо, 14 листопада котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар.

Економічна правда

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