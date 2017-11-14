Рада переглянула Бюджетний кодекс

Верховна Рада підтримала за основу законопроект №7116 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

За документ проголосував 251 парламентарій.

Законопроект пропонує надати місцевим бюджетам додаткову дотацію на видатки по утриманню установ освіти та охорони здоров'я.

Також передбачається вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та усунення диспропорцій, які виникають в процесі об'єднання територіальних громад.

Для цього законопроектом передбачена зміна відсотка вилучення коштів з місцевих бюджетів, що передаються до держбюджету у вигляді реверсивної дотації, з 50 до 80%.

Крім того, передбачено продовження практики надання стабілізаційної дотації з держбюджету місцевим бюджетам (до завершення процесу об'єднання територіальних громад).

Фінансове забезпечення освіти законом планується ввести розподіл загального обсягу витрат на вищу освіту на основі формули, яка буде враховувати критерії: кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями і спеціальностями, коригувальні коефіцієнти, що застосовуються до кількості здобувачів вищої освіти для груп спеціальностей.

Також планується перегляд загальних підходів до розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами і визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції.

Починаючи з 2018 року місцевим бюджетам передають витрати на надання пільг на оплату послуг ЖКГ.

Також розширюються можливості зарахування в спецфонд місцевих бюджетів надходжень у рамках програм допомоги від урядів інших держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Передбачається продовжити на 2018-2019 роки дії норми про зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні палива до бюджетів місцевого самоврядування.

"Зазначена норма врахована в показниках Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету міністрів України, та спрямованих на здійснення компенсації втрат місцевих бюджетів від скасування з 1 січня 2017 акцизного податку з роздрібних продажів палива", - зазначено в пояснювальній записці.

Економічна правда