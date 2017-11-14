Акцизи на сигарети виростуть на 30% у 2018 році

Верховна Рада прийняла за основу проект закону, яким передбачається підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби.

За прийняття законопроекту №6776-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" в першому читанні в редакції парламентського комітету проголосували 260 народних депутатів.

Проектом передбачається поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році - на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% і додатково на 16,7% ( тобто, з урахуванням попередньої індексації в середньому на 29,7%), а в наступні роки - на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук.

Проектом передбачається, що з 1 січня 2025 будуть дотримані вимоги Директиви Європейського Союзу №2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизів, які застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу в середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет як мінімум 60%.

Для цього вводиться механізм визначення такої ціни. При цьому комітет виключив запропоновану Мінфіном прив'язку ставки акцизу на сигарети до євро.

Законопроектом також пропонується з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції підвищити ставки екологічного податку на 11,2%, а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів - на 16,8%.

За оцінкою Мінфіну, загальний ресурс від впровадження цих ініціатив в 2018 році становитиме 11,74 млрд грн.

При цьому, в доопрацьованому парламентським комітетом законопроекті виключені запропоновані Мінфіном норми про підвищення акцизів на алкоголь і використання радіочастотного ресурсу.

Економічна правда