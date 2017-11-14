Суд почав банкрутство авіакомпанії Коломойського

Господарський суд Дніпропетровської області 13 листопада розпочав процедуру банкрутства ПАТ "Дніпроавіа" за позовом "Укртатнафти".

Про це повідомляє enkorr.

Приводом для початку процедури банкрутства є борг авіакомпанії за авіапаливо Кременчуцького НПЗ в розмірі 163,3 млн гривень без урахування пені і штрафів. Цей борг в червні 2017 був підтверджений цим же судом.

Свою заборгованість "Дніпроавіа" визнала, і рішення суду про його підтвердженні взагалі не оскаржувала.

Цей борг сформувався за договором поставки авіаційного палива від вересня 2010 г, по якому за 6 років на адресу "Дніпроавіа" було поставлено палива на 440,4 млн гривени, з яких сплачено було 277,1 млн гривень.

Нагадаємо, 30 березня поточного року суд зобов'язав власника акцій "Дніпроавіа" компанію "Галтера" повернути державі 94,6% акцій авіакомпанії. Судовий розгляд з цього приводу триває.

ПАТ "Укртатнафта" - найбільший в Україні нафтопереробний завод проектною потужністю 18,6 млн т. У жовтні 2007 року оперативний контроль над "Укртатнафтою" встановила група "Приват" Ігоря Коломойського.

"Дніпроавіа" - базова авіакомпанія аеропорту Дніпро. Створена в 1933 році. Експлуатує 17 повітряних суден Embraer. Виконує внутрішні, міжнародні регулярні та чартерні рейси. Входить в сферу впливу групи "Приват" через компанію "Галтера".