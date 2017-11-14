Депутати запропонували зробити платіжки за комуналку електронними

Депутати внесли законопроект про скасування паперових платіжок і запровадження інтернет-оплати за комунальні послуги.

Про це йдеться в законопроекті № №7270 "Про внесення змін до деяких законодавчихактів України щодо регулювання переказу коштів", зареєстрований у Верховній Раді від 9 листопада.

Законопроектом передбачається постачальникам комунальних та інших послуг виставляти електронні інвойси, надавати банкам, платіжним установам, процесингам, агрегаторам платежів такі інвойси, приймати платежі за такими інвойсами через електронні сервіси та "розносити" платежі, отримані через різних постачальників з переказу, по особовим рахункам споживачів.

Окрім цього, законопроектом пропонується надати право резидентам України за допомогою електронних грошей сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі, а також здійснювати благодійні внески і пожертвування.

Також законопроект передбачає можливість здійснювати/отримувати плату за товари, роботи, послуги електронними грошима, випущеними нерезидентами.

На додаток законопроект №7270 передбачає надати право платіжним установам, які відповідають вимогам Закону щодо розміру статутного капіталу та отримали ліцензію на переказ коштів, відкривати клієнтам рахунки й електронні гаманці, випускати платіжні карти й електронні гроші, їх обслуговувати, а також мати агентів.