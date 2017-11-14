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Світовий банк позитивно оцінив пенсійну реформу

Вівторок, 14 листопада 2017, 13:10

Ухвалений Верховною Радою закон про пенсійну реформу забезпечує стабільність пенсійної системи і захист найбільш вразливих верств населення.

Про це сказав президент Світового банку Джим Йонг Кім під час прес-брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми уважно стежимо за ситуацією з пенсійною реформою і хочу зазначити, що це був дуже сміливий крок. ... Реформа має запас міцності і, якщо її буде проведено, буде забезпечено захист найбільш вразливих верств населення та стабільність пенсійного фонду", - сказав він.

Тим часом Кім зазначив, що пенсійна система була б більш успішною, якби в закон в останній момент не були внесені деякі зміни.

"Ми знаємо, що було додано нові статті. Звичайно, було б краще, якби ці статті не були додані Ми підтримуємо діалог з міністерством, і міністерство пояснило, що є шляхи, якими можна забезпечити здійснення реформи в тій формі, яка існує на сьогоднішній день", - сказав він.

Як повідомлялося, ухвалення закону про пенсійну реформу є одним із головних умов для завершення четвертого перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, що відкриває шлях для отримання п'ятого кредитного траншу.

Детальніше про пенсійну реформу: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям

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Світовий банк пенсійна реформа
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