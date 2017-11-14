"Укрпошта" збільшила збиток в третьому кварталі

Компанія "Укрпошта" в третьому кварталі 2017 року отримала збиток в розмірі 415,5 млн гривень.

Про це свідчать дані квартальної звітності компанії.

Поштовий оператор збільшив збиток, адже ще в другому кварталі негативний фінансовий результат становив 360 млн гривень.

Рік тому компанія була прибутковою - її прибуток становив в цей період майже 7 млн ​​гривень.

Дохід від реалізації продукції становив 3,697 млрд гривень при собівартості в 3,748 млрд гривень, валовий збиток - 50,8 млн гривень.

В кінці жовтня "Укрпошта" розповсюдила прес-реліз про свою квартальну звітність, але промовчала про збиток, пише Finclub.

Компанія, зокрема, повідомила, що чистий дохід від реалізації продукції зріс на 36,3% до 1,4 млрд гривень, операційний прибуток до сплати податків, відсотків і амортизаційних відрахувань становив 48,2 млн гривень.