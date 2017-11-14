Ціни на нафту перейшли до зниження

Ціни на нафту опускаються після публікації прогнозу Управління за інформацією в галузі енергетики Міненерго США про можливе зростання видобутку сланцевої нафти в країні.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 знизилася на 0,21 долара (0,33%) - до 62,95 долара за барель.

До закриття попередньої сесії контракт подешевшав на 0,36 долара (0,57%) - до 63,16 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на 0,14 долара (0,25%) - до 56,62 долара за барель.

Напередодні вартість ф'ючерсу піднялася на 0,02 долара (0,04%) - до 56,76 долара за барель.

Тиск на ринок надав прогноз EIA, згідно з яким, видобуток нафти на семи основних сланцевих ділянках країни в грудні збільшиться на 80 тисяч барелів на добу - до 6,174 млн барелів на добу.